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Пластиковые
окна в Пензе

58%

скидка

5

только
дней


изготовление за 2 дня

Наш завод является одним из самых крупных и современных производств пластиковых окон в Пензе и ежедневно изготавливает более 150 изделий.

Свыше 50 000 семей стали нашими клиентами на протяжении 17 лет плодотворной работы нашего завода.

Окна в квартиру
от 5100 р./м2
Изготовление от 3 дней
Заказать

Производство и монтаж окон для остекления городских квартир – одно из ведущих направлений нашей деятельности. Мы используем только качественные, проверенные материалы и даём полную гарантию на выполненную работу.

Окна на балкон
от 2530 р./м2
Изготовление от 3 дней
Заказать

Выполняем остекление балконов любой конфигурации и размеров пластиковыми светопрозрачными конструкциями. Вы получите помещение с оптимальным микроклиматом, которое можно будет использовать круглый год.

Окна в коттедж
от 5100 р./м2
Изготовление от 3 дней
Заказать

Остекление загородного дома пластиковыми окнами быстро, качественно и недорого. Ваш коттедж станет тёплым и комфортным. Оконные конструкции придают помещению индивидуальности, подчёркивают его красоту.

Остекление беседок, террас
от 2530 р./м2
Изготовление от 3 дней
Заказать

Изготовление и установка светопрозрачных конструкций не только украшает террасы, беседки, но и делает их более функциональными. Вы сможете использовать эти помещения, когда захочется, не обращая внимание на превратности погоды.

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Профиль Grain Lider
Профиль Grain Lider
По лучшей цене:3 250 р.
Профиль Grain Nordprof
Профиль Grain Nordprof
По лучшей цене:2 750 р.
Профиль Tisn
Профиль Tisn
По лучшей цене:2 100 р.

КАКИЕ ОКНА ВАМ НУЖНЫ?

ОКНО С 2 СТВОРКАМИ
Окно с 2 створками
4 850 РУБ.
Расчет стоимости
или
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ОКНО С 3 СТВОРКАМИ
Окно с 3 створками
6 230 РУБ.
Расчет стоимости
или
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БАЛКОННЫЙ БЛОК
Балконный блок
6 970 РУБ.
Расчет стоимости
или
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ОНЛАЙН РАСЧЁТ ОКОН

количество окон

РАССЧИТАТЬ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

цена: 4 750

детальный просчёт

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150 руб.

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150 руб.

Подоконники

Подоконники

Всего

150 руб.

ЛЮБЫЕ ФОРМЫ ОКНА ДЛЯ ДОМА

Квадратные пластиковые окна
от 2 100 РУБ.
Расчет стоимости
или
Вызвать замерщика
Круглые пластиковые окна
от 2 750 РУБ.
Расчет стоимости
или
Вызвать замерщика
Арочные пластиковые окна
от 3 850 РУБ.
Расчет стоимости
или
Вызвать замерщика
Трапециевидные пластиковые окна
от 4 850 РУБ.
Расчет стоимости
или
Вызвать замерщика

ЛЮБЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Варианты ламинации:

Цвета ручек:

Окна на балкон
Окна на балкон ПОДРОБНЕЕ
Окна в загородный дом
Окна в загородный дом ПОДРОБНЕЕ

Вы получаете абсолютно бесплатно:

Консультацию
и расчет стоимости по самой низкой цене
Выезд замерщика
с каталогами и образцами продукции. Замер ни к чему не обязывает!
Персонального менеджера
Вашего проекта, который ответит на все вопросы
1 из 6 подарков
на Ваш выбор
Сервисное обслуживание
и гарантию 5 лет на все работы

Лучшие цены на окна в Пензе

ДИЛЕРЫ
Цена окна:
2 790 р.
Цена установки:
1 220 р.
Разработчик профиля:
Германия
Качество:
ПЕРЕКУПЩИКИ
Цена окна:
3 130 р.
Цена установки:
1 370 р.
Разработчик профиля:
Китай
Качество:
НАШИ ЦЕНЫ
Цена окна:
2 100 р.
Цена установки:
900 р.
Разработчик профиля:
Германия
Качество:
Оформить заказ
или
Вызвать замерщика
МЕГА БРЕНДЫ
Цена окна:
4 180 р.
Цена установки:
2 120 р.
Разработчик профиля:
Германия
Качество:

ВЫ ПЕНСИОНЕР?

Мы подготовили для вас специальные условия при заказе остекления балкона!
Узнайте условия акции у вашего менеджера
Узнать стоимость, если Вы пенсионер
или
Вызвать замерщика

Почему у нас самая низкая цена в Пензе

Повышенная скорость
Сроки изготовления сокращаются до минимума.
Это позволяет произвести больший объем продукции - цена конечного изделия снижается.
Автоматизация
Собственное автоматизированное производство позволяет производить до 700 окон в день.
Техническое оснащение
Специалисты высокого уровня только контролируют процесс.
Все программы выполняют компьютеры и электронные системы.
Сокращение затрат
Работаем по заказу и снижаем издержки на содержание огромных складов и ненужных офисов.
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6 простых шагов до нового ОКНА

1
Заявка
Вы оставляете заявку на сайте или по телефону. Менеджер согласует с Вами время приезда инженера-замерщика.
2
Замер и договор
Инженер-замерщик проведет анализ, произведет все замеры и озвучит стоимость. Договор можно будет подписать на месте.
3
Производство
В течение пяти дней мы «изготовим» и соберем Ваш заказ и сообщим Вам об окончании работы.
4
Монтаж
Монтажники установят Ваше окно и выполнят сопутствующие работы: откосы, отливы, установка подоконника.
5
Финиш и уборка
После установки окна и выполнения сопутствующих работ, мы уберем за собой весь мусор!
6
Бессрочная гарантия
И конечно же только у нас бессрочная гарантия на нашу работу!
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЗОВ МАСТЕРА ЗАМЕРЩИКА

Вся наша продукция сертифицирована

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Наше производство

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Отзывы клиентов о нашей работе

Александр Рогачёв
г. Пенза

С началом весны остро встал вопрос о замене старых окон на пластик. Обратился в компанию Новокон. Установили быстро, профиль качественный. Каждому клиенту дарят подарки. Рекомендую.

Федор Макаров
г. Пенза

Установка выполнена аккуратно, придраться не к чему. Старые окна вывезли, процесс построен так, что лишней пыли и грязи нет. Для меня это важно, у меня аллергия. Выполнено на пятёрку.

Валерия Винченко
г. Пенза

В начале недели ребята из компании Новокон поменяли нам окна в нашей старой двушке. Всего за пол дня всё сделали под ключ. Демонтировали старые окошки, установили новые и что очень порадовало, убрались за собой. А ещё я получила подарок, очень приятно.

Олег Муллаев
г. Пенза

Сайт компании Новокон нашел в интернете. Установили довольно быстро и аккуратно. Ответственно отнеслись к вывозу мусора. Минусов не увидел. Твёрдая пятёрка.

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